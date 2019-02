El Chapo krijgt levenslang 13 februari 2019

De Mexicaanse drugsbaron Joaquín 'El Chapo' Guzman (61) is na een proces van elf weken in de VS over de hele lijn schuldig bevonden. De twaalf juryleden hadden meer dan een week nodig om tot het verdict te komen. 's Werelds bekendste drugsbaas krijgt nu levenslang voor tien misdrijven, waaronder drugssmokkel en moordcomplotten. Pas op 25 juni krijgt hij officieel de strafmaat te horen, maar op de aanklacht 'deelname aan een criminele organisatie' staat in de VS levenslang. Guzman werkte zich op van straatarm drugsboefje tot miljonair. Meer dan twee decennia liet hij tonnen marihuana, cocaïne en heroïne de VS binnensmokkelen. Hij werd in 2016 opgepakt in Mexico en in 2017 uitgeleverd aan de VS. Eerder ontsnapte hij al twee keer uit een Mexicaanse cel.

