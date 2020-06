Exclusief voor abonnees Ekeren haalt standbeeld Leopold II weg, na zoveelste vernieling 10 juni 2020

00u00 0

Het oudste standbeeld van Leopold II in België is weggehaald, nadat het voor de derde keer in korte tijd gevandaliseerd werd. Eind vorige week werd het beeld, dat al 150 jaar in het Antwerpse Ekeren staat, in brand gestoken. Gisteren werd het naar het Middelheimmuseum gebracht voor restauratie. Daarna zal het vermoedelijk niet terugkeren naar Ekeren, dat het plein in 2023 sowieso ging vernieuwen. Mogelijk wordt het in de Middelheim-collectie opgenomen. Eerder was er al voor gepleit om het beeld te verwijderen, wegens de aanzwellende kritiek op de verantwoordelijkheid van Leopold II bij de massamoord in Congo destijds. Maar het districtsbestuur besliste toen om een bordje met historische duiding te plaatsen. Dat mocht niet baten: midden mei werd het beeld besmeurd met hakenkruisen en begin vorige week werd er rode verf aangebracht op de handen en het hoofd. (BJS)

