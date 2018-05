EK U17: Jonge Duivels stunten tegen Spanje 15 mei 2018

Straffe stoot van de Belgische U17. Op het EK in Engeland schakelden de jonge Duivels in de kwartfinale Spanje uit met 2-1. De Belgen trokken een scheve situatie recht na goals van Vertessen (PSV) en Mpie (Sampdoria). In de halve finale van donderdag (14u) wacht Italië. (KDZ)

