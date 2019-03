EK-medaille? Dan krijgen Belgische atleten voor het eerst premie 01 maart 2019

00u00 0

Voor de eerste keer ooit kunnen Belgische atleten premies verdienen op een EK. Dat laat sponsor Tempo-Team weten. Een gouden medaille wordt beloond met 5.000 euro, een zilveren met 3.000 euro en een bronzen met 1.500 euro. Als de estafetteteams een podiumplaats veroveren, mogen ze 10.000, 7.500 of 5.000 euro onder elkaar verdelen. De timing van de actie is niet toevallig. Vorige week lekte uit dat Nafi Thiam op het EK 2018 in Berlijn afgedreigd werd door de atletiekbond, omdat ze een verouderd shirt zonder het logo van Tempo-Team had gedragen. Thiam was daardoor helemaal van haar stuk, maar pakte een dag later toch goud. Het incident kwam naar boven omdat de atleten weigerden een gedragscode te ondertekenen over het afstaan van hun portretrechten, waarin inbreuken op de teamkleding met torenhoge boetes bestraft worden. (BF/VH)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN