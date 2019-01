EK-loting gunstig voor Yellow Tigers 24 januari 2019

Dame Fortuna was de Yellow Tigers gisteren gunstig gezind. Voor het EK volley, dat op 23 augustus in vier landen (Turkije, Polen, Hongarije en Slovakije) begint, werd de Belgische nationale volleybalploeg van de vrouwen ingedeeld in poule B met vicewereldkampioen Italië, gastland Polen, Oekraïne, Portugal en Slovenië. Ze spelen hun poulematchen in het Poolse Lodz. Na een teleurstellend EK in 2017 en een gemist WK in 2018, lieten de Yellow Tigers het niet afweten in de EK-kwalificatiecampagne voor 2019. Op basis van hun 7de plek op de Europese ranking zaten de Belgen in de tweede bokaal bij de loting gisteren in Istanbul. Italië, derde op de Europese ranking, is de belangrijkste kandidaat voor de groepswinst, maar de andere tegenstanders zijn haalbaar voor de Belgen. Polen staat 8ste, Oekraïne 15de, Portugal 22ste en Slovenië 20ste. De beste vier van elke poule gaan door. (VH)Groep A: Turkije (gastland), Servië,

