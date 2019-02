EK-kwalificatieduel tegen Schotland ook op Heizel 09 februari 2019

De Rode Duivels zullen in 2019 hun vijf thuisduels in de kwalificatie voor het EK 2020 allemaal in het Koning Boudewijnstadion afwerken. Eerder was al bekend dat België de opener tegen Rusland (21 /3) en de duels met Kazachstan (8 /6), San Marino (10/10) en Cyprus (19 /11) in de vertrouwde Brusselse thuisbasis zou afwerken, nu is de Heizel ook bevestigd tegen Schotland op 11 juni.

