EK-kwalificatie Flames versus oude bekende Zwitserland 22 februari 2019

De Red Flames kunnen nú al wraak nemen. Onze nationale voetbaldames ontmoeten tijdens de kwalificatieduels voor het EK 2021 in Engeland gewezen boeman Zwitserland. Het Alpenland stopte in oktober vorig jaar na twee pittige play-offduels (2-2 in Leuven, 1-1 in Biel) de Belgische WK-droom. De andere tegenstrevers in groep H: Roemenië, Kroatië en Litouwen. Bondscoach Ives Serneels is tevreden. "Dit is een haalbare kaart. We mogen zelfs dromen van groepswinst. Al mag onze focus niet enkel liggen op Zwitserland. Revanchegevoelens zijn goed, maar de andere matchen worden ook lastig. Uitschuivers zijn uit den boze." Op 3 september starten de Flames hun campagne met een thuisduel tegen Kroatië. De negen groepswinnaars en drie beste tweedes plaatsen zich rechtstreeks voor het EK, de zes andere tweedes strijden voor de drie overige tickets. (GVS)

