Andrey Ponomar uit Oekraïne is de nieuwe Europese kampioen bij de junioren. Maurice Ballerstedt (Dui) en Andrea Piccolo werden na 115 km in Alkmaar tweede en derde. Er finishten geen Belgen in de top tien. Ponomar volgt Remco Evenepoel op

