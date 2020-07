Exclusief voor abonnees EK hockey 2023 in Waver? SPORT KORT 04 juli 2020

Tegen april 2022 komt er in Waver, aan het oude voetbalstadion van Racing Jet, een regionaal hockeystadion met een capaciteit van ongeveer 4.000 plaatsen. Die kan bij grotere evenementen nog verhoogd worden. België is meteen kandidaat om het EK 2023 in Waver te organiseren. België organiseerde het EK al in 2013 (Boom) en 2019 (Antwerpen). Het eerstvolgende EK is in juni volgend jaar in Amsterdam. (WWT)