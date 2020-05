Exclusief voor abonnees EK Hockey 2021 vervroegd naar juni 12 mei 2020

Om niet meteen na de Olympische Spelen een nieuw toptoernooi te moeten afwerken, werd het EK hockey 2021 - normaal gepland in augustus - vervroegd naar juni. Zowel de Red Lions als de Red Panthers gaan van 4 tot en met 13 juni in het Amsterdamse Wagener Stadion aan de slag. Een goede maand later gaan onze hockeymannen naar Tokio. "Het EK 2021 moet ons helpen om ons klaar te stomen voor de Spelen", reageert bondscoach Shane McLeod op de nieuwe datum van het EK. "Het wordt geen kwestie van twee keer te pieken. We zullen klaar zijn voor het EK in Amsterdam, maar het beste moeten we voor Tokio houden."

