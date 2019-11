Exclusief voor abonnees EK-bal Uniforia voorgesteld: "Fraai ontwerp, doet wel pijn aan voeten" 07 november 2019

Adidas heeft gisteravond in Londen de officiële wedstrijdbal voor het EK voorgesteld: de Uniforia. Met het ontwerp willen de Duitse sportgigant en de organisatie de verbondenheid vieren van het toernooi, dat over heel Europa plaatsvindt. De felle kleuren op de bal staan voor de diversiteit binnen de verschillende teams en hun fans. De zwarte lijnen die doen denken aan verfstrepen symboliseren het vervagen van de grenzen. De naam Uniforia zelf is een mix van eenheid ('Unity') en euforie ('Euforia'). In Londen mocht onder anderen Adidas-gezicht Michy Batshuayi de bal al eens voelen met handen en voeten, nog niet met het gezicht. In eigen land testten analisten Marc Degryse en Jan Mulder de Uniforia al in de tv-studio van Q2. "Die bal oogt wel mooi met al die kleuren. Fraai ontwerp", vond Degryse. Mulder: "Leuke details ook." Zoals de coördinaten en namen van de twaalf speelsteden op de bal. "Hij voelt wel hard aan", vindt Mulder. "Het doet pijn als je ertegen trapt." Degryse: "Dat kan ik geloven. Hij lijkt wat hard opgepompt." Mulder: "Het lijkt wel een houten bal. Neen, grapje. Mooi ontwerp. Alleen wat lastig om er hard tegen te trappen. Dat doet pijn aan mijn voeten."

