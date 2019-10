Exclusief voor abonnees EK baan: record voor Belgische vrouwen in ploegenachtervolging 17 oktober 2019

Knap werk van Annelies Dom, Lotte Kopecky, Shari Bossuyt en Jolien D'hoore op het EK in Apeldoorn. Nadat ze in de kwalificaties ploegenachtervolging de vijfde chrono lukten, zetten ze in de eerste ronde het Belgisch record scherper. Met 4:21.933 sloten ze dit toernooi als vijfde af, waarmee ze ruim een seconde onder het vorige BR doken (4:23.181). Wat betekent dat onze landgenotes op koers blijven voor de Olympische Spelen. In de ploegenachtervolging bij de mannen reden Sasha Weemaes, Robbe Ghys, Kenny De Ketele en Rune Herregodts in de kwalificaties de achtste tijd. In de eerste ronde namen ze het op tegen Zwitserland, één van de concurrenten voor olympische kwalificatie. Ze legden de duimen en sloten dit toernooi als zevende af. In de scratch voor vrouwen werd Gilke Croket zestiende. Jules Hesters liet zich in de afvalling in de eerste sprint verrassen. De titel ging naar Elia Viviani. (FHN)

