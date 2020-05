Exclusief voor abonnees EK 2020 geannuleerd 04 mei 2020

00u00 0

Het EK in het Italiaanse Trento wordt geannuleerd. Dat zou plaatsvinden van 9 tot 13 september. De organisatoren beslisten om het EK met een jaar te verschuiven. Een nieuwe datum is er nog niet. Gekozen wordt tussen 1-5 september en 8-12 september 2021. Er wordt onderzocht of er elders nog een EK in 2020 kan worden georganiseerd. Evenepoel is de regerende Europese kampioen tijdrijden en mag zijn trui mogelijk een jaar langer dragen. Elia Viviani is Europees kampioen op de weg. (MG)