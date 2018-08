Eist IS nu ook familiedrama’s op? Dodelijke steekpartij in Frankrijk lang niet zeker terreur Guy Van Vlierden

24 augustus 2018

00u00 0 De Krant Een verwarde man die zijn eigen moeder en zus van het leven beneemt, maar wel "Allahoe akbar" roept en al bekendstond als geradicaliseerd. Dat zijn de ingrediënten van een merkwaardige 'aanslag' die gisteren in Frankrijk plaatsvond - en sneller dan ooit werd opgeëist door terreurgroep IS.

Het was rond halftien gisterochtend dat de politie van Trappes uitrukte voor een steekpartij in de rue Camille Claudel. Een korte, doodlopende straat in de Parijse voorstad die bekendstaat om haar groot aantal Syriëstrijders. De man die twee mensen gedood bleek te hebben en een derde verwond, verstopte zich in het huis op nummer negen. Toen hij de agenten toeriep: "Allahoe akbar! Als jullie binnenkomen, maak ik iedereen af", leek wel vast te staan dat het om een terrorist ging.

De dader werd een klein uur later doodgeschoten toen hij met meerdere messen buitenkwam en op de politie afstormde. Het bleek te gaan om Kamel Salhi (35), een gewezen buschauffeur die al sedert 2016 bekendstond als geradicaliseerd. De terreurgroep Islamitische Staat eiste de steekpartij op om halftwaalf - amper twee uur na de feiten, volgens kenners een record. En die deskundigen legden al gauw een verband met de oproep tot nieuwe terreur in het Westen die woensdagavond was verspreid door Abu Bakr Al-Baghdadi, de leider van IS.

Psychiatrie

Maar het terroristisch motief verschoof naar de achtergrond zodra de identiteit van de slachtoffers duidelijk werd. De twee doden bleken immers Salhi's zus en moeder te zijn, bij wie hij weer woonde sedert hij gescheiden was. Een voorbijgangster raakte gewond, maar het is nog niet duidelijk hoe dat gebeurde. Wou Salhi echt een aanslag plegen in naam van IS en hebben zijn verwanten een poging om hem tegen te houden met hun leven bekocht? Of viseerde hij zijn familie en is de passante tussenbeide proberen te komen?

Het gerecht zegt voorlopig uit te gaan van "een persoonlijk drama". Salhi zou een voorgeschiedenis hebben gehad in de psychiatrie, zijn vader stierf twee jaar geleden en Franse media maken gewag van een erfenisruzie. Het onderzoek werd alleszins niet toevertrouwd aan het gespecialiseerde antiterroristische parket van Parijs. Heeft IS een familiekwestie misbruikt om de indruk te wekken dat Europa na de boodschap van Baghdadi voor een nieuwe golf van aanslagen staat? Daar lijkt het wel wat op.

Zelden naar moskee

Toch zal het onderzoek nog moeten uitwijzen of Salhi geen banden had met IS. Het zou immers niet de eerste keer zijn dat verschillende motieven zich vermengen en dat een radicaal gedachtegoed persoonlijke grieven versterkt, of juist andersom. De drempel om geweld te plegen, komt sowieso veel lager te liggen bij wie doordrongen geraakt van de boodschap van IS. En kerels die erop uit zijn om een terrorist te rekruteren, hebben al vaker misbruik gemaakt van psychisch zwak staande personen.

Jeugdvrienden zeggen dat Salhi geen moslimextremist was. "Hij ging maar zelden naar de moskee en dronk alcohol", zo klinkt het in 'Le Parisien'. Maar ook dat is ondertussen al vaak een slechte graadmeter gebleken. Op zijn Facebookpagina, waar Salhi voor de achtergevel van het huis in de rue Camille Claudel poseert, zijn er op het eerste gezicht geen verwijzingen naar IS te bespeuren. Maar hij postte er wel beelden van islamitische strijders die de kruisvaarders bevechten en had blijkbaar ook een zwarte jihadvlag in de woonkamer hangen.