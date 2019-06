Exclusief voor abonnees Eindstand pas op 15 juli definitief: "Al maanden terug besproken" 20 juni 2019

De Pro League bevestigde dat artikel 1706 een update kreeg. De eindstand in de competitie moet voortaan pas op 15 juli en niet op 30 juni definitief worden vastgelegd. Die wijziging treedt meteen in voege en geeft het BAS dus 15 dagen extra om de zaak rond KV Mechelen - Waasland-Beveren uit te klaren. De aanpassing van die regel heeft niet rechtstreeks met die affaire te maken, zegt men bij de Pro League. "Tussen het voorstel, de goedkeuring en uitvoering ervan, zitten er nu eenmaal meerdere maanden", bevestigt woordvoerder Stijn Van Bever. "De competitie eindigt op 25 mei en als er zich een dispuut voordoet, is iets meer dan een maand te kort om iedereen voldoende tijd te geven om zich voor te bereiden." (SJH)

