Eindelijk WK-debuut voor Falcao 19 juni 2018

00u00 0

Vier jaar geleden miste Ramadel Falcao het WK in Brazilië door een knieblessure, ditmaal is de 32-jarige spits van AS Monaco wel fit en gezond voor zijn WK-debuut. Zonder hem bereikte Colombia de kwartfinales in 2014. Gewezen Club Brugge-spitsen Bacca en Izquierdo beginnen in principe op de bank. (VH)