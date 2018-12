Eindelijk winnaar in Copa Libertadores: River Plate na verlengingen 10 december 2018

Na 28 dagen en 3 uur heeft de Copa Libertadores eindelijk een winnaar: River Plate. Los Millonarios klopten in Santiago Bernabéu aartsrivaal Boca Juniors na verlengingen. Daarin zorgde Juan Fernando Quintero met een heerlijk afstandsschot voor de cruciale 2-1. Boca, dat eerder met tien was komen te staan, zag een laatste sprankeltje hoop uiteen spatten op de paal. Gonzalo Martinez gaf aan de overkant de doodsteek: 3-1. River Plate wint zo de vierde Copa Libertadores in de clubgeschiedenis. Ongetwijfeld ook de meest besproken Copa.

