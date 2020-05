Exclusief voor abonnees Eindelijk weer thuis 173 Belgen uit Tenerife geland 09 mei 2020

173 Belgen die al wekenlang vastzaten op Tenerife zijn gisteravond rond 19 uur geland in een nagenoeg verlaten luchthaven van Zaventem. Ze hadden zelf een vlucht gecharterd. Jos Buyck (74) uit Kortrijk - die voordien zelf een maand vastzat op het eiland - regelde het transport via vliegmaatschappij Luxaviation omdat de overheid geen repatriëringsvluchten meer inlegde. Sommige reizigers voelen zich aan hun lot overgelaten. Bob en Christine Landuyt zaten al sinds eind 2019 op het eiland. "We werden niet meer gerepatrieerd en moesten onze plan trekken. De quarantaine was heel zwaar. Alle zwembaden waren dicht, dus we hebben eigenlijk twee maanden op ons terras moeten doorbrengen en vreesden voor oktober niet meer thuis te raken." Toch is nog niet iedereen terug, en ook op andere Canarische Eilanden zitten nog Belgen vast. Jos Buyck onderhandelt intussen verder met de vliegmaatschappij, om te zien of er nog vluchten ingelegd kunnen worden.

