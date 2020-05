Exclusief voor abonnees Eindelijk weer samen blokken 18 mei 2020

Samen studeren: het mag eindelijk weer. In Kuurne lieten ze er geen gras over groeien - daar zaten gisteren al 30 studenten voor hun laptop en hun cursussen in Hoeve Vandewalle, een plek met grote polyvalente ruimtes. Op veilige afstand, natuurlijk, en met strenge hygiënemaatregelen. "Het gaat gewoon zoveel beter als je ziet dat je niet alleen bent", zeggen Hanna Staelens, studente Handelswetenschappen, en Hélène Lafaut, studente Kinesitherapie. Ook Achille Vanneste, student Diergeneeskunde, heeft een goede reden om te komen: "Als ik weet dat ik die dag nog eens mensen zie, geraak ik véél beter uit bed."

