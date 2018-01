Eindelijk wat zon HET WEER 30 januari 2018

00u00 0

De dag begint grijs met lokaal mist of lage bewolking, en ook vrij koud met minima die maar net boven het vriespunt uitkomen. Maar de zon komt al tevoorschijn in de voormiddag en in de namiddag zal het bij momenten echt zonnig worden. Er trekken tussendoor wolkenvelden over, maar het blijft droog. Tegen de avond trekt het wel helemaal dicht en gaat het regenen. De maxima liggen rond 8 graden. Ten zuiden van Samber en Maas is het doorgaans bewolkter en met 4 graden ook kouder. De wind waait zwak uit het zuidwesten en wakkert wat aan tot matig vanuit het zuiden.

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN