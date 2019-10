Exclusief voor abonnees Eindelijk verdiend gewonnen 05 oktober 2019

Nacer Chadli juicht... na een goal die even later onterecht werd afgekeurd door de videoref. Later op de avond maakte Chadli alsnog de winning goal tegen Charleroi. De tweede zege voor Anderlecht dit seizoen, en ze was zowaar verdiend. Wat Anderlecht gisteravond liet zien, daarop kan Franky Vercauteren bouwen.

