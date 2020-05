Exclusief voor abonnees Eindelijk terug op het veld 09 mei 2020

Om 18u liep hij op hetzelfde veld rondjes met maatje Lautaro. Koningskoppel Lula is herenigd, met de nodige afstandsregels. Romelu Lukaku hervatte net als alle ploegmaats de trainingen bij Inter - ze testten allemaal negatief op corona. Inter traint in kleine groepjes. Lukaku arriveerde in goede luim, met mondmasker en groene handschoenen. Mogelijk zijn het wel zijn laatste sessies met Lautaro. Barcelona is persoonlijk rond met de Argentijn, maar Inter is enkel bereid hem te verkopen voor 110 miljoen euro. Bij een vertrek van Lautaro haalt Inter sowieso een andere topspits. Dries Mertens staat ook op de radar, maar eerder als vervanger voor Alexis.

