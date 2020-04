Exclusief voor abonnees Eindelijk rust, zo zonder safari-jeeps 18 april 2020

De wegen zijn leeg in het beroemde Krugerpark in Zuid-Afrika: safari's zijn er wegens corona verboden. Deze leeuwen profiteren van de rust en leggen zich languit neer op het asfalt voor een dutje. Parkranger Richard Sowry kon de troep knorrende leeuwen, inclusief enkele welpjes, fotograferen. "Deze leeuwen schuilen normaal gezien in de bosjes voor het verkeer. Nu genieten ze even van de vrijheid in het park, zonder ons", zegt parkwoordvoerder Isaac Phaala aan de BBC. Waarom ze net op de weg gingen liggen? "Omdat die lekker droog was", aldus Phaala. "De avond voordien had het geregend en dus was het asfalt droger dan het gras. Grote katten en nattigheid gaan niet zo goed samen."

