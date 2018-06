Eindelijk prijs voor Halep? 09 juni 2018

Simona Halep (WTA 1) start vandaag als favoriete in de finale van het damestoernooi van Roland Garros. Zij is de beste gravelspeelster op de WTA Tour, maar miste al twee keer uiterst nipt - in 2014 tegen Sharapova en vorig jaar nog tegen Ostapenko - de oppergaai. Tegenstreefster Sloane Stephens (WTA 10) won negen maanden geleden al haar eerste grandslamfinale op de US Open en heeft niet veel te verliezen. "Ik verwacht een hondengevecht", wist Martina Navratilova dan ook. (FDW)