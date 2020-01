Exclusief voor abonnees Eindelijk opnieuw prijs voor Serena Williams 13 januari 2020

Serena Williams (WTA 9) heeft haar 73ste WTA-titel beet. In de finale van Auckland versloeg ze haar landgenote Jessica Pegula (WTA 64) met 6-4, 6-3 om zo haar eerste toernooiwinst te vieren sinds de Australian Open 2017. Sinds de 38-jarige Amerikaanse mama was geworden, verloor ze vijf finales op rij. "Ik denk dat je na afloop de opluchting op mijn gezicht kon lezen", lachte Williams. De 23-voudige grandslamwinnares, die vanaf volgende week in Melbourne op zoek gaat naar een evenaring van het record van Margaret Court (24) - 24ste grandslamtitel -, veroverde alvast de harten van de thuisfans door in Auckland te verklaren dat ze al haar prijzengeld (45.000 euro) zou doneren aan de slachtoffers van de bosbranden in Australië. Ook de outfits die ze gedragen heeft op de ASB Classic wilde ze nog veilen voor het goede doel. "Het stemt me erg tevreden dat ik die finale kon winnen", aldus Williams. "Dat was heel belangrijk voor mij. Het is gewoon een stap vooruit naar het volgende doel." (FDW)

