Eindelijk minder dan 100 ziekenhuisopnames 04 mei 2020

Voor het eerst sinds lang zijn er in 24 uur tijd minder dan 100 coronapatiënten opgenomen in onze ziekenhuizen. Zaterdag waren dat er 77 - het laagste aantal sinds midden maart. Op feestdag 1 mei waren dat er nog 128. Er werden ook 79 overlijdens gemeld: 44 in ziekenhuizen en 35 in woonzorgcentra. 98 patiënten mochten het ziekenhuis verlaten. Alles samen liggen er nu nog 3.056 patiënten in ziekenhuizen. 674 van hen verblijven op de afdeling intensieve zorgen - dat is een daling van 15.

