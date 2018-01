Eindelijk! Met een glas rosé op het terras 00u00 0

Met een glas rosé op het terras genieten van de zon, zoals dit koppel in Gent, het kon gisteren voor het eerst sinds lang. Maar het was helaas van korte duur. Vandaag zitten we alweer onder de wolken en regendruppels van de Atlantische depressie die december en januari zo donker en nat heeft gemaakt.

