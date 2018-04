Eindelijk eens niet saai 14 april 2018

Rijstwafels? Ze zijn zo saai - lees: droog - meneer. Maar daar probeert Bosto nu iets aan te veranderen, door er zowaar de smaak van zongedroogde tomaten in te verwerken. Missie geslaagd, als u van de misschien net iets te artificiële smaak van look-, cayennepeper- en ciderazijnpoeder houdt. Maar schrikken doen we pas bij de voedingswaarden. Rijstwafels associeer je niet meteen met veel calorieën, maar 100 gram van deze knapperige schijfjes vertegenwoordigen toch een stevige 447 kcal. Met 1,99 euro per pak van 130 gram betaalt u naar verhouding 43% meer dan voor de klassieke 'rice toasts'. (StV)

