Eindelijk een echte Madam 82 SISKA SCHOETERS 18 december 2018

00u00 0

Bericht aan alle Radio 2-luisteraars die in de voormiddagen van volgend jaar nog niet goed wakker zullen zijn: uw radio staat wel degelijk op de juiste frequentie. Siska Schoeters (36) deelde 15 jaar het bed met Studio Brussel maar koos nu voor de Grootste Familie. En dus wordt de radiopresentatrice, al lang een dame, in 2019 ook echt een 'Madam'. Natuurlijk is Schoeters veel méér. Ze is mama en trakteert haar Instagram-volgers op de fratsen van dochtertje Minnie (2) en ollies van zoontje/skateboarder Lucien (7). Ze is meter van de vzw Feestvarken, dat verjaardagspakketten bezorgt aan kinderen van wie de ouders het financieel moeilijk hebben. En ze laat zich geregeld van haar grappigste kant zien als sidekick in 'De Ideale Wereld' op Canvas.

