Eindelijk die felbegeerde sjerp 39 24 december 2018

"Voor het eerst in zestig jaar krijgt Gent opnieuw een liberale burgemeester!" Al op verkiezingsavond joelde Mathias De Clercq (36) zichzelf tot burgemeester. Hij was de populairste, maar niet de grootste, en koos voor een rare romance met Mieke Van Hecke (CD&V). Het linkse kartel wilde hem à la limite de sjerp gunnen, maar met CD&V in zee? No way, pure ballast. Het zat lang strop, maar Buffalo-fan De Clercq moet het Gentse motto 'nie neute, nie pleuje' afgerammeld hebben: op 1 januari neemt híj het over van Daniël Termont. Hij maakt zijn droom waar, wreekt en passant bompa Willy én zijn partij kan pronken met nog een blauwe sjerp. CD&V blijft aan boord, want de 'verbinder' wilde niet als verrader aan zijn termijn beginnen. Alleen zorgt een interne afrekening ervoor dat het daar wel op uitdraait. Zo moeilijk het was om de mathematisch overbodige Mieke Van Hecke te lossen, zo vlot werd - de lang niet heilige - schepen Christophe Peeters gelicht. Die voelt naar eigen zeggen de hele wapencollectie van het Gravensteen in zijn rug steken. (IVDE)

