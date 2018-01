Eindelijk, de kraanvogels trekken over België 00u00 0

Sinds afgelopen weekend zijn - eindelijk - enkele duizenden kraanvogels over het oosten en zuidoosten van ons land getrokken, richting hun overwintergebieden in Zuid-Europa. Ook boven de Antwerpse Kempen en Limburg waren groepjes trompetterende vogels te zien. Normaal gebeurt dit twee maanden vroeger. In de omgeving van Diepholz (Noordwest-Duitsland), een traditionele rustplaats voor de kraanvogels, verbleven tot eergisteren zo'n 37.000 vogels. Ongezien, stelt Natuurpunt. Door de aanhoudende zachte temperaturen en de late maïsoogst in die regio was er nog voldoende voedsel aanwezig en hadden de vogels geen haast om te vertrekken. De koude-inval van het voorbije weekend met mooi, open weer en de strakke noordoostelijke rugwind hebben duizenden kraanvogels toch aangezet het zekere voor het onzekere te kiezen, op weg naar het zuiden. Eind februari, begin maart trekken de vogels weer naar het noorden. Traditiegetrouw trekken ze dan de lente op gang.

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN