Eindejaar = kwart meer winkeldiefstallen (en de dieven hebben honger) SPK

20 december 2018

Met de eindejaarsperiode is ook het 'hoogseizoen' voor winkeldiefstallen gestart. Tot en met februari gebeuren er doorgaans tot een kwart méér feiten dan in de rest van het jaar, zo blijkt uit cijfers van bewakingsgroep Securitas. Die betrapte de voorbije zeven jaar al zo'n 50.000 dieven. De doorsnee-dader? Een gelegenheidsdief met honger.

De eindejaarsperiode en de druk op het budget blijken een belangrijke invloed te hebben op het aantal winkeldiefstallen. In deze periode, maar ook in de piekmaanden januari en februari, gebeuren 20 tot 25% meer feiten dan in de rest van het jaar. Het 'hoogseizoen' is dus nog maar net begonnen.

Ook in de eerste tien maanden van dit jaar konden de veiligheidsagenten van Securitas al 3.500 winkeldieven staande houden. Die probeerden vooral voeding mee te grissen - bij 1 op de 6 diefstallen is dat het geval. 38% van de gestolen goederen zijn minder waard dan 20 euro. 17 op de 100 dieven stelen wel voor meer dan 100 euro. "Vooral bij etenswaren gaat het om kleinere bedragen", zegt Arnaud De Turck van Securitas. "Dat wijst op diefstal uit financiële noodzaak, en dus geen feiten gepleegd door georganiseerde bendes."

Eigen personeel

Opvallend: bijna een derde van de diefstallen wordt gepleegd door medewerkers van de winkels zelf. 5 à 6% van de aangehouden dieven zijn jonger dan 16. Mannen en vrouwen stelen ongeveer even vaak (52% tegenover 48%). Ze doen dat blijkbaar wel op andere momenten. Mannen stelen vooral op maandag en zaterdag, en dat veelal op het eind van de dag. Vrouwen zijn dan weer het actiefst op vrijdagochtend. (SPK)