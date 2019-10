Exclusief voor abonnees Einde wielerploeg Nick Nuyens 05 oktober 2019

Roompot-Charles, de wielerploeg van Nick Nuyens en Chris Compagnie, houdt op het einde van dit seizoen op te bestaan. Hoofdsponsor Roompot kondigde afgelopen zomer aan dat ze niet langer wil sponsoren. Een nieuwe hoofdsponsor werd niet gevonden. Roompot-Charles is de ploeg van Lars Boom, Sean De Bie en Stijn Steels. Steels rijdt volgend jaar voor Deceuninck-Quick.Step. De Bie en Boom zijn bij de elf (van achttien) renners die nog geen nieuwe ploeg vonden. "Door de nieuwe UCI-regels moeten ProContinentale teams voortaan twintig in plaats van zestien renners in dienst hebben. Ook het wedstrijdprogramma wordt zwaarder en er is meer personeel nodig. Dat betekent een forse verhoging van het budget en dat is niet gelukt", zegt Nuyens. (MG)

