Einde verhaal voor Bouhanni bij Cofidis? 09 mei 2018

00u00 0

Negende, werd Nacer Bouhanni in de massaspurt van de eerste rit in de Vierdaagse van Duinkerke. Wat absoluut niet naar de zin zal zijn geweest van zijn teamoversten. Er zit namelijk een serieus haar in de boter tussen Cofidis en de Franse ex-bokser. Volgens 'L'Equipe' kwam Bouhanni op 1 mei na afloop van Rund um den Finanzplatz Eschborn-Frankfurt in de teambus zwaar in ruzie met ploegleider Roberto Damiani. De Franse sportkrant omschrijft het gedrag van de renner als "walgelijk". Damiani's collega Alain Deloeil was bij de start van de rit in Duinkerke zelf messcherp voor Bouhanni. "Als hij ons vandaag niet weet te overtuigen, zullen we geen team meer rond hem bouwen. Méér zelfs: als hij deze week niet wint, zie ik geen enkele reden om hem mee te nemen naar de Tour." (JDK)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN