Einde van laatste 'Avengers'-film gelekt

Ondanks de extreme voorzichtigheid van Disney is het einde van 'Avengers: Endgame', de laatste film in de Marvel-reeks die vanaf 26 april bij ons in de zalen loopt, nu al gelekt op het internet. Het gaat om een opname van vijf minuten die stiekem met een smartphone gemaakt is in een bioscoop, waarschijnlijk tijdens een testscreening. Disney heeft bevestigd dat het beeld nog niet vrijgegeven mocht worden. Hoewel de makers alles op alles zetten om de kwestie op te lossen, is het - zo gaat dat met het internet - dweilen met de kraan open. Er worden kopieën van het beeldmateriaal bijgemaakt en die worden steeds verder verspreid. Wie dus écht nu al het einde van 'Endgame' wil weten, hoeft maar richting Google te gaan. "Dit is een grote ramp voor alle betrokkenen", klinkt het bij bezorgde medewerkers. Ook heel wat fans, vooral zij die al geld aan de film spendeerden, uiten hun ongenoegen.

