Einde van het kraambezoek in zicht

03 juli 2020

Bron: Eigen berichtgeving, Belga 60 De Krant Heel wat ziekenhuizen overwegen om kraambezoek in de materniteit te beperken of zelfs volledig te verbieden. Door de coronacrisis was ­bezoek fel teruggeschroefd, en zowel de mama’s als de ziekenhuizen hebben de ­positieve effecten daarvan gemerkt.

“De focus ligt nu meer op de hechting met het kind, het opstarten van de borstvoeding en de band met het gezin. Dat willen we ­behouden”, zegt Marlene Reyns, voorzitter van de Vlaamse Beroepsorganisatie van Vroedvrouwen.

‘Mee bezig’

Mama’s die bevallen zijn tijdens de coronacrisis vonden het zonder bezoek ook veel aangenamer, volgens Reyns.



“Zeker zij die al eens bevallen waren, vertelden ons dat ze het nu veel beter vonden. Ik denk dat we mogen zeggen dat het in heel Vlaanderen zal worden doorgevoerd. Volgens mij is elk ziekenhuis ermee bezig. Alleen is het nog niet duidelijk wanneer en hoe het zal gebeuren.”



Ook binnen de Vlaamse Vereniging voor Gynaecologie worden de plannen besproken. “Er is nog niets beslist, maar we zijn ermee bezig. Zeker is dat het een interessant discussiepunt zal worden”, klinkt het. Met de vraag of het verbod ook zal gelden voor de grootouders en de peter en de meter, bijvoorbeeld.

‘Alleen maar voordelen’

"Het bezoekverbod tijdens de lockdown bewees dat het alleen voordelen heeft: de mama's kunnen rustiger voeding geven, de baby's huilen minder", zegt Renilde Cox van het Hasseltse Jessaziekenhuis. In verschillende ziekenhuizen, zoals het AZ Delta in Roeselare, mogen alvast tot eind september alleen de papa en de kinderen op kraambezoek. "We hebben vastgesteld dat de moeders de rust waarderen", zegt Kristien Beuselinck.

Hoofdvroedvrouw Katrien Theetaert van UZ Leuven merkte eveneens dat de mama's veel rustiger waren, toen het bezoek beperkt was. "Ze konden hun baby voeden zonder de stress van 'er staat iemand aan de deur te wachten'. Het was heel rustgevend", zegt ze. "We hebben al overleg gehad met de hoofdvroedvrouwen van Vlaanderen. We zijn het erover eens dat we onze bezoekuren toch eens moeten gaan herzien."

Uit een rondvraag in de Limburgse ziekenhuizen blijkt dat zowat alle ouders de rust als positief ervaren. De vraag blijft wel: wat met de grootouders? "Dat moeten we toch nog eens bekijken", zegt Theetaert.

