Einde van de stage met tafeltennis en 'erehaag' 29 juni 2018

Vandaag om 18 uur speelt Anderlecht in Mierlo een oefenwedstrijd tegen PAOK Saoliniki. Op bevel van de politie gebeurt dat achter gesloten deuren. Luk Devroe, die even naar Rusland reisde voor de match van de Belgen, zal er alweer bij zijn. Met dit oefenduel sluit paars-wit zijn vijfdaagse oefenstage in Nederland af. Hein Vanhaezebrouck legde in Nederland de nadruk op de fysieke voorbereiding en legde er bij momenten stevig de pees op. Maar gisteren, daags voor een wedstrijd, mocht er ook wat ontspanning bij. Na een duurloop in de vroege morgen en een veldtraining in de voormiddag, konden alle spelers in de namiddag hun 'skills' tonen in andere sporten. Op het programma stonden badminton, basketbal, tafeltennis en tennis. De verliezers moesten zich door een 'erehaag' wagen waarbij de oren het zwaar te verduren kregen (Abazaj op de foto). Na het avondmaal werd in groep naar de WK-wedstrijd van de Belgen gekeken. Buiten een aantal kleinere kwaaltjes (zonder veel erg), waren er geen blessures te noteren. Ook op medisch vlak een geslaagde stage dus. (MJR)

