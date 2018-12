Einde van de rit. En nu maandenlange stilstand? DDW/IVDE/ARA

19 december 2018

00u00 2 De Krant Met tien dagen vertraging is de regering-Michel nu echt gevallen. Maar of er vervroegde verkiezingen komen, is nog niet zeker. De koning houdt het ontslag in beraad. Wellicht gaat oranje-blauw in lopende zaken tot mei 2019.

Na weken strompelen is het er dan toch van gekomen: premier Charles Michel (MR) is gisteravond naar het Kasteel van Laken gegaan om het ontslag van zijn regering aan te bieden. Hij deed dat nadat de voltallige oppositie in de Kamer had aangekondigd dat ze zijn kabinet zou wegstemmen via een motie van wantrouwen. Michel had nog geprobeerd de linkse partijen te lijmen door plots onderhandelingen over extra koopkracht, lagere btw op elektriciteit, klimaatmaatregelen en goedkopere medicijnen aan te kondigen, maar dat draaide slecht uit. Groenen en socialisten namen zijn uitgestoken hand niet aan. Bovendien groeide het ongenoegen binnen de Open Vld-fractie. De meer rechtse liberalen zagen het manoeuvre van Michel als een cadeau voor N-VA.

De verwachting is dat koning Filip eerst consultaties zal houden en vervolgens het ontslag zal aanvaarden. Of er daarna vervroegde verkiezingen komen, hangt af van het parlement, dat zichzelf dan eerst moet ontbinden. Vraag is of daar een meerderheid voor is. De MR van Michel heeft geen zin in een extra stembusgang en ook Open Vld, CD&V en socialisten lopen er niet warm voor. De kans is dus groot dat de regering in lopende zaken gaat tot aan de verkiezingen van 26 mei en in de Kamer steun zoekt voor wat ze nog wil realiseren.

Sowieso ziet het ernaar uit dat ons land afstevent op een lange periode van relatieve stilstand. Bij vervroegde verkiezingen zullen er geen onderhandelingen opgestart worden vóór duidelijk is wat de regionale verkiezingen van mei opleveren. En ook in een formule van lopende zaken is het onwaarschijnlijk dat de partijen elkaar nog veel zullen gunnen. Voor een noodbegroting wordt vandaag vermoedelijk wél groen licht gegeven.

