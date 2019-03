Einde van Boateng, Hummels en Müller bij Mannschaft 06 maart 2019

Voor Duits bondscoach Joachim Löw is 2019 na de blamage op het WK in Rusland en de mislukte Nations League-campagne het 'Jahr des Neubeginns'. Dat bewees de keuzeheer van de Mannschaft gisteren door drie ervaren pionnen opzij te schuiven. Löw reisde speciaal af naar München waar hij Jérôme Boateng, Mats Hummels en Thomas Müller bedankte voor bewezen diensten. Voor het trio van Bayern is er geen toekomst meer bij de nationale ploeg. Müller verzamelde 100 caps, maar was samen met de centrale verdedigers het mikpunt van kritiek tijdens een dramatisch 2018 voor Duitsland.

