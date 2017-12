Einde van Airbus-superjumbo dreigt 00u00 0

Airbus dreigt ermee de productie van zijn superjumbo, de A380, langzaam te laten uitdoven als er geen deal komt met Emirates. Amper tien jaar geleden nam Airbus 's werelds grootste passagiersvliegtuig in productie. Maar de verkoop van de A380 blijft al jaren ondermaats. Recent nog zag Airbus een deal met Emirates door de neus geboord, omdat de maatschappij uit het Midden-Oosten koos voor de Dreamliner van Boeing. Toch probeert Airbus nog 36 A380's te slijten, maar die onderhandelingen verlopen moeizaam. Emirates-topman Tim Clark wil immers de garantie dat Airbus dit type toestel nog 15 à 20 jaar blijft produceren. Die vraag is logisch, want Emirates is met 142 superjumbo's de grootste afnemer van de A380. Voor Airbus is dat een moeilijke afweging. De ontwikkeling van het toestel heeft 11 miljard euro gekost, maar die kost is verre van terugverdiend. De kans dat dit ooit lukt, wordt evenwel met de dag kleiner. Want veel Europese maatschappijen hebben hun orders voor de A380 al teruggetrokken.

