Einde seizoen voor Vossen? 12 februari 2018

Met ingehouden adem wacht Jelle Vossen vandaag de diagnose van zijn enkelonderzoek af nadat hij zich gisteren flink bezeerde. De spits van Club kwam slecht neer na een luchtduel en werd met hevige pijn vervangen. Club vreesde gisteren dat de aanvaller zijn enkelbanden heeft afgescheurd. In dat geval staat Vossen enkele maanden aan de kant en mag hij min of meer een kruis maken over zijn seizoen. (TTV)

