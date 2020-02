Exclusief voor abonnees Einde seizoen voor Thoelen (KVM) 04 februari 2020

Het seizoen van Yannick Thoelen is voorbij. Op een scan werd gisteren duidelijk dat hij zijn voorste kruisbanden van zijn rechterknie heeft gescheurd tijdens het duel tegen zijn ex-club AA Gent. Vandaag wordt hij geopereerd, daarna wacht een lange revalidatie van zes tot acht maanden. "Een hard verdict. Lange tijd niet doen waar ik zoveel van hou, doet me veel pijn. Maar ik beloof jullie dat ik hier sterker uitkom. Bedankt voor de steun", reageerde Thoelen op Instagram. De ervaren Bram Castro (37) zal zo hoogstwaarschijnlijk komend weekend aan de aftrap staan in de wedstrijd tegen Cercle Brugge, tenzij Wouter Vrancken verrast met youngster Sofiane Bouzian (19), die begin dit seizoen prima inviel op het veld van Anderlecht. (ABD)

