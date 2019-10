Exclusief voor abonnees Einde seizoen Van Uytvanck na enkelblessure 16 oktober 2019

00u00 0

Pech voor Alison Van Uytvanck (WTA 48). In Luxemburg stond ze 4-0 voor tegen kwalificatiespeelster Monica Niculescu (WTA 111) toen ze haar linkerenkel omsloeg. Het vierde reekshoofd liet haar voet tapen en probeerde nog enkele games verder te doen, maar moest bij 4-2 toch opgeven. Ze zou drie à vier weken buiten strijd zijn. Elise Mertens (WTA 19) moest in haar eerste ronde eigenlijk aantreden tegen lucky loser Ysaline Bonaventure (WTA 110), maar de Luikse blesseerde zich in haar laatste (verloren) kwalificatieronde aan een borstspier waardoor ze haar plaats moest afstaan aan een andere lucky loser, Stefanie Voegele (WTA 127). Ook de Zwitserse bleek geblesseerd en gaf op haar beurt haar plaats af aan Bibiane Schoofs (WTA 157). Mertens klopte haar met 6-0, 6-3 en speelt in ronde twee tegen McNally (WTA 108) of Ostapenko (WTA 63). (FDW)

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. Kies hier je voordeelperiode: Maandelijks opzegbaar €6,95 per 4 weken Stop wanneer je wil

6 maanden lezen Eenmalig €45 €39 €6 voordeel

12 maanden lezen meeste voordeel Eenmalig €90 €69,50 €20,50 voordeel Ik wil verder lezen

Meer over WTA

sport

sportdiscipline

tennis