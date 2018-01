Eind januari, maar in Dendermonde is het al lente 31 januari 2018

Het mag dan nog volop winter zijn, in Dendermonde is er hier en daar al wat lentegevoel te bespeuren. Dat is te danken aan de vroegbloeiende paasbloemen. Aan de Leopold II-laan staan de eerste exemplaren, dankzij de zachte temperaturen van de voorbije weken, al te bloeien. De gele kopjes van de narcissen kwamen gisteren onder de eerste zonnestralen sinds dagen grauw weer extra tot hun recht. De bloeiende voorjaarsbloemen zijn te danken aan het bloemenproject van het Dendermondse stadsbestuur. Jaren geleden plantte de groendienst langs de invalswegen van Dendermonde duizenden bloembollen. Die zorgen nu jaarlijks voor extra kleur en lentegevoel in de stad. (DND/)

