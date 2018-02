Eind februari kan extreem koud worden 12 februari 2018

Het zou weleens bitter koud kunnen worden, eind deze maand. Daarvoor waarschuwen Britse meteorologen. Boosdoener is de zogenaamde 'polar vortex' of poolwervel, een verschijnsel in de stratosfeer dat zich boven de Noordpool ontwikkelt en gepaard gaat met lage temperaturen. Voor alle duidelijkheid: het is nog niet zeker dat de koude tot bij ons doordringt.

