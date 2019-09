Exclusief voor abonnees Eind dit jaar opnieuw papa 27 september 2019

Goed kijken hoe Greg Van Avermaet (34) over de streep komt, mocht hij zondag wereldkampioen worden. Zijn zegegebaar zou er één met veel symboliek kunnen zijn. De olympische kampioen en zijn vriendin Ellen verwachten eind dit jaar hun tweede kindje. Het koppel heeft al een dochtertje van vier jaar, Fleur. In aanloop naar haar geboorte pakte Van Avermaet een prestigieuze ritzege in de Tour 2015, toen hij Peter Sagan klopte na een lange sprint bergop. (BA)