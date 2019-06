Exclusief voor abonnees Eind april nog in Ten Miles, nu mama van Babette 12 juni 2019

00u00 0

Voormalig proftriatlete Sofie Goos is vorige week mama geworden van een dochter die de naam Babette kreeg. Gisteren deelde de 39-jarige Goos trots een eerste kiekje van haar jongste spruit op Instagram. "Throwback naar vorige week, toen onze hele wereld veranderde op 4 juni", schrijft Goos. "Ik ben heel blij dat ik Babette eindelijk in mijn armen kan houden en welkom kan heten in onze familie. Klaar voor een leven vol liefde, glimlachen en kussen!"

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Slechts €6,95 €4,95 per 4 weken Geniet 1 jaar van deze voordelige prijs

✓ Lees 4 weken gratis En krijg onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis