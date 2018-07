Eind 2019 geen plastic rietjes en borden meer bij Lidl 05 juli 2018

Supermarktketen Lidl stopt tegen eind 2019 met de verkoop van plastic wegwerpartikelen, zoals rietjes, wegwerpbekers en -glazen, borden, bestek en wattenstaafjes. Lidl zal ze vervangen door producten van alternatieve en recycleerbare materialen. In een tweede stap wil Lidl ook het bestek en rietjes in kant-en-klaarmaaltijden en bij dranken aanpakken om tegen 2025 het gebruik van plastic met 20 procent terug te dringen. Ook andere supermarkten nemen maatregelen, blijkt uit een rondvraag van VRT NWS. Carrefour wil begin volgend jaar al stoppen met de verkoop van plastic wegwerpartikelen. Delhaize stopt vanaf september dit jaar met plastic zakjes in de afdeling groenten en fruit: die worden vervangen door katoenen of papieren exemplaren. (YDS)

