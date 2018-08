Eilandexcursies in Griekenland 25 augustus 2018

De azuurblauwe wateren van Griekenland zijn zalig om met een zeilboot te verkennen, via een excursie of met een zeilschip dat je toelaat van het ene eiland naar het andere te hoppen. Met de gratis app Hopwave is het makkelijker dan ooit. Via de app krijg je toegang tot een databank van bootbezitters waarmee je je bootvervoer en dagexcursies naar zelfs de meest obscure eilanden in Griekenland kunt regelen. Iemand al van Polyaigos in de Cycladen gehoord? Of van Dassia in de Sporaden? Daarnaast vind je hier ook lange en korte boottrips naar grote eilanden als Santorini, Paros en Kos. Klik op de aanbiedingen, en je krijgt een lijst van alle mogelijkheden, uurschema's, services aan boord en de prijs per persoon. Nadat je de trip van je keuze hebt geselecteerd, betaal je online en klaar is Kees. De databank is ook beschikbaar in een web-versie. (JL)

