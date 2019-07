Exclusief voor abonnees Eiland Stromboli helemaal onder de as 06 juli 2019

Het Italiaanse eiland Stromboli ligt nog steeds onder een dikke laag vulkaanas. De goed 900 meter hoge, gelijknamige, vulkaan had er daags voordien lelijk huisgehouden. Bijna alle toeristen gingen op de loop. Het eiland Stromboli ligt in de Middellandse Zee, ongeveer 100 kilometer ten noorden van Sicilië. Slechts een vijfhonderdtal mensen woont permanent op het eiland, maar in de zomer komen er veel toeristen. Eén van hen kwam woensdagnamiddag om het leven door vallend puin nadat de vulkaan twee keer as gespuwd had tot twee kilometer hoog. Intussen is de vulkaan opnieuw rustig en hebben haast alle toeristen het eiland verlaten. Blusvliegtuigen doen hun best om het vuur, dat op verschillende plaatsen ontstaan is door rondvliegend lava, te doven . Wetenschappers verzekeren dat de vulkaan opnieuw rustig is en dat een nieuwe uitbarsting onwaarschijnlijk is. (LB)

